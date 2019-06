Bruno Torrado pasó a sala común: "Es un milagro", dijeron sus familiares

La leve mejoría en la salud de Bruno Torrado que su familia informó el viernes se transformó durante el fin de semana en una verdadera alegría para todos: está consciente, salió de terapia intensiva y está internado en sala común, donde espera las cirugías reparatorias para continuar su recuperación sin mayores dificultades.

El joven de 20 años protagonizó un grave accidente de tránsito el viernes 31 de mayo en la intersección de Lavalle y Manuel Iglesias. Iba en una moto Mondial tipo enduro y chocó con una enfermera municipal que iba en una Honda Wave y sufrió fractura en una pierna.

Los médicos le disminuyeron la sedación y el joven, que estaba en coma farmacológico y en terapia intensiva en la clínica Constituyentes de Morón, despertó y tuvo algunas alteraciones. A medida que le bajaron la medicación, despertó sin problemas y reconoció a sus familaires.

"Los médicos dicen que no pueden creer el cambio: es un milagro, realmente. Volvió en sí, normalmente, no tiene complicaciones, sólo hay que hacerle las cirugías por las tres fracturas de cráneo, pero no tiene problemas en la vista ni nada", contó a La Opinión su tío Gustavo, que viaja a diario a verlo.

"Los médicos estaban muy preocupados, estaba muy grave, era un cuadro realmente complicado, y volvió de esta forma", aseguró y agregó que seguirá internado, en sala común, a la espera de las cirugías reparatorias que deben practicarle.

"Me llamaba, se acordaba que había ido a cobrar al trabajo pero no recuerda el impacto. 'Levantame que me quiero ir, tío', me decía. No sabe nada de lo que le pasó. No se puede levantar, pero ya lo pasaron a sala común. Es un milagro, realmente. Ahora le tienen que hacer las cirugías, pero hoy podemos decir que tenemos una sonrisa", señaló el familiar del joven.