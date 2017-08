Brote de sarna: Qué recaudos tomar para evitar el contagio

La detección de decenas de casos de escabiosis entre docentes, auxiliares y alumnos de Centro ded Educación Complementaria ubicado detrás del Hospital generó alerta en la comunidad. Al aire de Sin Galera, el dermatólogo Javier Panateri se refirió la situación sanitaria y qué medidas tomar ante la aparición de un caso en la familia.

"Es algo habitual. Es una enfermedad que está instalada desde hace año. Tiene momentos de picos y otros que uno la ve esporádicamente. En esta época del año hay un incremento, pero no he notado un aumento de casos en San Pedro. Otros años sí, este no", dijo el profesional y estimó que por semana se tratan habitualmente de uno a tres casos, generalmente entre miembros de una misma familia.

Luego explicó ante qué síntomas estar alerta: "El síntoma principal es el prurito, una picazón bastante difícil de tolerar sobre todo por la noche. El contacto es directo, persona a persona o por la ropa. Si el paciente tiene buenos hábitos higiénicos la sarna no tiene muchas posibilidades de manifestarse. Sólo la picazón, pero a simple vista es difícil de ver".

"La persona que adquirió el parásito, si no lo tratamos va a tener manifestaciones cada vez mayores. La escabiosis va provocando unas pápulas y vesículas, y después da otras lesiones que se llaman nódulos en los pliegues", advirtió el médico.

Por último, Panateri detalló cómo debería tratarse un paciente infectado: "Hay múltiples tratamientos. Se puede tratar en forma local con cremas y lociones u oral. Hay que tratar la ropa: ropa de cama, toallas, un buen lavado y planchado de la ropa y aislar la ropa en bolsas durante dos o tres días para que muera el parásito, que no vive fuera del humano".