Bromatología fumigó "moscas que hace mucho no se veían", en la zona de Quiroga y 11 de Septiembre

Vecinos de la zona de 11 de Septiembre y Facundo Quiroga reportaron que desde el domingo por la mañana aparecieron unas moscas extrañas. Llamarona Bromatología, que fumigó en la zona y les dijo que "son moscas que hacía mucho no se veían".

"Me levanté a las 7 y había algunas, no presté atención. Más tarde salí al patio a tomar unos mates y ya eran bastantes más. Luego miré y eran muchísimos, se me posó uno, lo maté y ahí me di cuenta de que no era una mosca y tampoco mosquitos", dijo Alicia, la vecina que dio aviso de la situación.

"Para esto ya eran muchísimas y tenían pinta de vinchucas, pero más pequeña. Tuvimos que irnos al medio del patio donde corría viento, pero después nos tuvimos que ir adentro y rociamos con veneno de moscas, murieron bastantes", relató.

Este lunes se hizo presente personal de la Dirección de Bromatología municipal que coordina Saverio Gutiérrez para fumigar. "Dice que son moscas que hacía mucho no se veían", explicó Alicia.