Britos confirmó que Salazar sigue en el grupo de intendentes independientes, aun cuando se acerca al Frente de Todos

2021 es un año muy importante para la política porque hay elecciones legislativas. Aun en pandemia, las fichas se mueven y cada cual quiere llegar a la contienda lo mejor posicionado posible. En ese marco, el intendente y máxima autoridad del partido Fe en Buenos Aires, Cecilio Salazar, prepara su desembarco en el Frente de Todos con reuniones con referentes de ese sector, entre ellos el flamante presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner.

Publicidad

El sábado, en Sin Galera, el Jefe Comunal de Chivilcoy y excomisario en San Pedro, Guillermo Britos, confirmó que todavía Salazar está en el grupo de intendentes independientes al que se unió cuando dejó el Pro: “Somos 7 en el grupo de intendentes independientes. No estamos haciendo actividades que tengan que ver con lo electoral y partidario. En ese grupo está, no participa de actividades que se hicieron en Necochea y demás, pero sigue estando”.

A su vez, Britos dejó en claro que decidió “no hacer más política partidaria ni electoral” mientras persista el coronavirus y fundamentó: “Me parece que mientras haya muertos, mucha gente internada y pasándola mal con el COVID-19 uno no puede estar hablando de con va a ir porque le cae mal al vecino y a mí”. De hecho, contó que no fue a Necochea a uno de los encuentros del grupo de vecinalistas como tampoco participó Salazar.

Britos descartó la posibilidad de, en alguna ocasión, ser intendente de San Pedro en parte porque casi toda su vida vivió en Chivilcoy. “El chico que hoy tiene 16 años no sabe quien soy. La gente no me conoce, es difícil. Agradezco el cariño de la gente de San Pedro siempre. Estoy dispuestos a ayudar y colaborar para dar una mano, yo viví 4 años en San Pedro y 52 en Chivilcoy”, expresó.

Y cerró: “El primero que me invitó a ser intendente fue Cecilio (Salazar) y siempre se lo agradecí, lo respeto mucho”.