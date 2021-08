Brenda Rojas cerró su participación en Tokio 2020: “Lo di todo y lo dejé en la pista”

Brenda Rojas cerró su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 el miércoles en la noche de Argentina y el jueves por la mañana en Japón y aseguró que quedó conforme con su actuación: “Estoy contenta, no pretendo irme amargada. Fue muy duro, lo di todo y lo dejé en la pista”.

En K1 200 metros, la prueba en la que obtuvo la plaza sobre Sabrina Ameghino, llegó a cuartos de final mientras que en K1 500, su especialidad, fue eliminada en semifinales en una prueba en la que, desgastada por el esfuerzo hecho para estar ahí, llegó séptima: “Desde que salí me sentía vacía, estaba muy cansada. En K1 500 me voy más contenta. Quería quedar sexta para tener una regata más. El K1 200 no lo entreno tanto pero cuando compito quiero ganar hasta la bolilla”.

La emoción de Brenda Rojas en la primera entrevista con TyC Sports.

En la breve entrevista que brindó a TyC Sports minutos después de bajarse del bote, aseguró que va a “entrenar a pleno” para “mejorar”. “Sé que estoy sé que estoy compitiendo con campeones olímpicos, del mundo, europeo y son grosas, estoy contenta. Quiero mejorar y la regata de cuartos de final de K1 500 me dio esa ilusión, aunque por el K1 200 tenia ese gusto amargo”.

Consultada por Gonzalo Bonadeo respecto de qué necesita ella y el canotaje argentino para mejorar, analizó: “Creo que teniendo mas fogueo con gente que va por delante nuestro, vamos a mejorar. Pude entrenar con Joana (Vasconcelos) de Portugal e Isa (Isabel Contreras) de España y desde el primer día de entrenamientos ellas iban a a otro ritmo. Eso fue muy loco, me quedé asombrada y todos los días terminaba reventada por cómo iban”.

“Eso me da las ganas de ahora en más de cuando entreno no quejarme y saber que hay gente que la labura con esas ganas y fuerzas. Eso me sumó un montón, nos sumó al grupo y fue una experiencia fantástica. Es difícil que otros equipos quieran entrenar con uno”, concluyó.