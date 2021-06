Brenda agradece al personal del Hospital

“Buenas tardes, quiero publicar mi agradecimiento eterno a todo el personal del hospital, empezando desde el secretario que atiende en ventanilla de la guardia, a los doctores, enfermeras, que enseguida la atendieron y también agradecerle al ambulanciero Ángel Burgos, que se encargó del traslado de mi mamá y por sus palabras en un momento tan difícil. También al personal del hospital que trabaja en la clínica San Pedro, la atención que tuvieron conmigo y que tienen para con ella es muy valorable, una humanidad, que en estos tiempos es muy importante destacar y agradecer. Tal vez muchos no lean este mensaje, pero quisiera además de que mi agradecimiento se haga público, concientizar a los vecinos, que nos cuidemos, y que se tome conciencia de lo que está pasando, que gracias a Dios anoche había una cama disponible para mi mamá pero que no todos tienen la misma suerte, que ya hemos perdido muchos vecinos, familiares, amigos y que este virus no se puede llevar ninguna vida más. Muchas gracias”