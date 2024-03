El secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas, fue citado al Concejo Deliberante para dar explicaciones acerca de la rescisión del convenio entre el Municipio y la Provincia para la obra del Laboratorio del Hospital.

El funcionario fue convocado porque la oposición quería conocer fundamentos de la rescisión, puesto que el acuerdo para dejar sin efecto esa obra fue firmado en agosto del año pasado pero recién lo elevaron al HCD para su tratamiento el 11 de marzo pasado.

En plena campaña electoral 2021, el entonces ministro de Salud y candidato a diputado nacional Daniel Gollán se comprometió a gestionar una obra de ampliación para el Laboratorio del Hospital local. En abril de 2022 firmaron el convenio par asignar casi 19 millones de pesos para esas refacciones.

Sin embargo, la obra nunca se ejecutó y el presupuesto quedó desfasado por el proceso inflacionario, por lo que decidieron rescindir el convenio en procura de generar las condiciones para refinanciar ese proyecto.

Los arquitectos dialogaron con los ediles de la comisión de Peticiones.

Brañas concurrió a la reunión de la comisión de Peticiones junto al arquitecto municipal Alejandro Pagés y reveló que entre las obras sobre las que dialogaron con el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, en una reunión que mantuvieron en febrero, está esa y otras para el Hospital.

"La idea es esta vez ser más expeditivos para que la obra salga en los plazos que corresponde", les dijo el funcionario a los concejales. Es que tanto la primera como la segunda licitación quedaron desiertas y la inflación depreció el presupuesto.

Brañas confirmó que por esta obra el Municipio no recibió fondos, porque no comenzó a ejecutarse. En la reunión de comisión acordaron no devolver el expediente, por lo que en la próxima sesión será tratado para aprobar la rescisión y que se pueda gestionar nuevamente los fondos para ejecutar el proyecto.

"Tengo un listado de prioridades en agenda, una de ellas es el Hospital, no sólo el laboratorio sino también terminar la sala del tomógrafo", dijo Brañas durante la reunión en el Concejo Deliberante.