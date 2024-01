“Soy una vecina del Bajo Cementerio, no puede ser que una plaza esté con boyero desde hace mas de dos meses. Hay un señor que se hace el dueño del campo y tiene todo el campo con boyero y no deja pasar nadie. Yo quisiera que venga y grabe como está el campo con boyero. Cómo puede ser esto?. los chicos quieren jugar en la plaza y no pueden. Gracias”, reportan y agregan que ya hubo varios niños que recibieron las descargas.