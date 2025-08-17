Personal policial aprehendió a una joven de 19 años que estaba en estado de ebriedad con un cuchillo en su poder. Sucedió este sábado por la mañana en la calle Alvarado al 1500.

El móvil policial arribó a la zona tras diversas llamadas de emergencias al 911, que reportaban la presencia de la mujer que en estado de ebriedad estaba generando disturbios en la vía pública y además, tenía un arma blanca escondido entre sus ropas.

Finalmente, la joven fue aprehendida y trasladada a la Comisaría. Interviene el Juzgado de Paz.

