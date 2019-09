Bono de fin de año: Centro de Comercio advirtió que podría haber despidos ante la imposibilidad de pagarlo

”Entendemos que todos pueden. Es un momento para poner el hombro”, dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ante declaraciones públicas de sectores empresariales que rechazaron el anuncio de que deberá otorgarse un bono de fin de año de 5.000 pesos a los trabajadores en relación de dependencia. A las quejas de la UIA y la CAME se sumó, a nivel local, el Centro de Comercio.

La entidad que nuclea a comerciantes, industriales y emprenedores locales consideró "inoportuna e inapropiada" la medida y que, en cualquier caso, debería asumirla el Estado, cuyas "decisiones en la aplicación de políticas úblicas" han puesto "a muchos sectores de la economía en situación de crisis", señalaron.

El Centro de Comercio consideró que la crisis afecta "tanto en los empleados como en los empleadores" y que el otorgamiento de un bono de 5.000 pesos a fin de año a los trabajadores en relación de dependencia "debilita más aún a los sectores genuinos de empleo, generadores del desarrollo y tomadores de trabajo legal".

"Pagar este bono puede generar un efecto contraproducente, ya que su aplicación puede poner a muchas industrias y comercios en la opción de desafectar trabajadores por la propia imposibilidad de pagarlo, y finalmente el remedio terminará siendo peor que la enfermedad", advirtieron desde la entidad.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó que habrá "algún tipo de compensación" para los empleados del sector privado y que la referencia es "el bno que se les dio a los estatales, de 5.000 pesos".

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), su vicepresidente, Daniel Funes de Rojas, advirtió que "la mayoría de las empresas están en condiciones muy serias para afrontar sus obligaciones", por lo que "es imposible afrontar" un bono.

Desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de la República Argentina (Cammima), Aldo Lorusso consideró que "los bonos no son pagables y la pyme no lo puede afrontar, es un tema serio porque estamos defendiendo empresa y empleo con lo que podemos”.

Por su parte, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) también advirtieron que muchas Pymes no podrán hacer frente al pago de un bono de fin de año y consideraron que el Estado debería incluirlo "a cuenta de algún impuesto" y señalaron: "No discutimos la necesidad que tiene el trabajador, la discusión es cómo hacer para poder pagarlo".