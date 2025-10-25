Una importante pérdida de gas se registró este sábado alrededor de las 14.00 en la zona de Rivadavia y Oliveira Cézar.

Personal de Bomberos y de la empresa Litoral Gas fueron convocados para resolver el inconveniente, que ocurrió en la casilla de gas del edificio donde funciona un supermercado.

La pérdida se registró en la casilla de gas del supermercado de Rivadavia y Oliveira Cézar.

Marcos Varela, bombero a cargo de la dotación, explicó a La Opinión que el gas no estaba conectado al comercio y que Litoral Gas deberá trabajar en la semana para anular la conexión al caño madre.

Personal de la Dirección de Tránsito colaboró para cortar la circulación vehicular y de peatones en la cuadra de Rivadavia al 600, donde se produjo el inconveniente.

