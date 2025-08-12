Bomberos sofocó un incendio en la casa de Silvio Velo
En la mañana del martes, Bomberos acudió a un siniestro en Litoral y Millán. La vivienda es del deportista Silvio Velo. En lugar había una mujer y un joven que salieron a tiempo de la casa. No hubo heridos.
Este martes, alrededor de las 10.30, una unidad de Bomberos Voluntarios acudió a una vivienda ubicada en Litoral al 300, en la esquina de Máximo Millán, propiedad del destacado deportista sampedrino Silvio Velo.
En la casa se encontraba una mujer y un joven, que resultaron ilesos y recibieron la ayuda de vecinos, que empezaron a apagar con baldes desde la vereda el fuego que sobresalía por la ventana que da a calle Litoral.
El bombero a cargo del operativo, Marcos Varela, señaló que el incendio se produjo en una de las seis habitaciones que tiene el domicilio y al estar cerrada ‘’permitió que el fugo no se propagara por el resto de la vivienda''.
Varela destacó que no hubo riesgo de que el siniestro afectara a casa linderas.
El domicilio es perteneciente a Silvio Velo y su familia. El excapitán de Los Murciélagos fue alertado por uno de sus hijos acerca del incidente, ya que no se encontraba en el lugar.
