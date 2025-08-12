Este martes, alrededor de las 10.30, una unidad de Bomberos Voluntarios acudió a una vivienda ubicada en Litoral al 300, en la esquina de Máximo Millán, propiedad del destacado deportista sampedrino Silvio Velo.

En la casa se encontraba una mujer y un joven, que resultaron ilesos y recibieron la ayuda de vecinos, que empezaron a apagar con baldes desde la vereda el fuego que sobresalía por la ventana que da a calle Litoral.

El incendio se produjo en Litoral y Millán, la casa de Silvio Velo.

El bombero a cargo del operativo, Marcos Varela, señaló que el incendio se produjo en una de las seis habitaciones que tiene el domicilio y al estar cerrada ‘’permitió que el fugo no se propagara por el resto de la vivienda''.

Varela destacó que no hubo riesgo de que el siniestro afectara a casa linderas.

El domicilio es perteneciente a Silvio Velo y su familia. El excapitán de Los Murciélagos fue alertado por uno de sus hijos acerca del incidente, ya que no se encontraba en el lugar.

