Un auto cayó a un zanjón durante la madrugada del lunes y una persona fue rescatada por personal de Bomberos.

El hecho ocurrió, alrededor de las 3.00 de la mañana en calle Bozzano, donde, por motivos que tratan de establecerse, un auto cayó a una zanja.

Una unidad de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar, ya que una persona quedó atrapada en el vehículo, del lado del acompañante.

El oficial a cargo del operativo informó a La Opinión que realizaron “maniobras” para socorrer a la víctima, que tenía parte del cuerpo cubierto por el agua.

“Era una zanja honda, y la persona tenía agua hasta la cintura, nos llevó 50 minutos poder rescatarla”, refirió el voluntario.

