Durante la mañana de este martes, alrededor de las 9.30, un incendio de vehículo tuvo lugar en la intersección de Uruguay e Irlanda.

Una dotación de Bomberos trabajó sobre el auto afectado y el oficial a cargo, Marcos Varela, informó a La Opinión que controlaron el foco ígneo de manera rápida.

Refirió que, al arribo de los voluntarios, el propietario del vehículo había comenzado a apagar el fuego con un matafuegos.

Producto de las llamas, el automóvil presentó daños en el motor. Tras sofocar el foco, los Bomberos realizaron las tareas de enfriamiento correspondientes.

