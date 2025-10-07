Bomberos controló un incendio de vehículo en Uruguay e Irlanda
El siniestro ocurrió este martes por la mañana, alrededor de las 9.30. Una dotación acudió al lugar y logró controlar rápidamente el fuego, que provocó daños en el motor del auto. El propietario había iniciado las tareas de sofocación con un matafuegos.
Durante la mañana de este martes, alrededor de las 9.30, un incendio de vehículo tuvo lugar en la intersección de Uruguay e Irlanda.
Una dotación de Bomberos trabajó sobre el auto afectado y el oficial a cargo, Marcos Varela, informó a La Opinión que controlaron el foco ígneo de manera rápida.
Refirió que, al arribo de los voluntarios, el propietario del vehículo había comenzado a apagar el fuego con un matafuegos.
Producto de las llamas, el automóvil presentó daños en el motor. Tras sofocar el foco, los Bomberos realizaron las tareas de enfriamiento correspondientes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión