Bomberos acudió a apagar un incendio en la protesta de JS Textil

"Los llamamos nosotros mismos", dijo uno de los extrabajadores de la empresa JS Textil cuando fue consultado por La Opinión, que arribó a la planta de Chilcoy y ruta 1001 tras la alerta que produjo la salida de una unidad de Bomberos Volntarios a las 14.30.

Saldadas las dudas sobre la peligrosidad del foco ígneo y con los voluntarios de regreso al cuartel, este medio dialogó con las personas que, tras los acuerdos logrados por los abogados que patrocinan a la empresa con la mayor porción de los trabajadores, decidieron permanecer en una carpa a la espera de la suma que su asesor legal Carlos Cassini ha estipulado como monto de una demanda que se tramita en la Justicia y que ya logró el embargo de las máquinas que se encuentran dentro de la fábrica de ropa.

Ahora, según el relato del abogado, "los trabajadores se precupan cuando ven que vienen a sacar algo", según dijo minutos después del momento en que se retiraron los bomberos y mientras también se retiraba del lugar el abogado Nicolás Macchia, titular del Estudio Jurídico que representa a la firma.

"Ayer sacaron una camioneta, no sabemos con qué, y hoy querían volver a entrar, como faltan dos embargos, hasta que no se hagan, de adentro no va a salir nada", dijo una de las trabajadoras integrante del grupo que permanece desde hace alrededor de tres meses afuera de la planta.

Casini confirmó que "están las órdenes" para esos dos embargos y que se harán efectivos en los próximos días, para "terminar de inventariar los bienes" que hay dentro de la fábrica, que cerró tras la caída de la producción.

"Hablé con el abogado de la empresa, el doctor Macchia, que informó que no es intención de la empresa sacar nada sino sólo entrar y salir, que les corresponde por derecho", explicó Casini. "La empresa ha dicho que no ha sacado nada y acordamos que no van a ingresar vehículos para sacar cosas", agregó.