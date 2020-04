Bolsón de mercadería para alumnos: entregan en jardines que dependen de la Municipalidad

Los chicos que concurren a jardines que dependen de la Municipalidad también recibirán provistas de alimentos secos puesto que no pueden concurrir al comedor. Como no están bajo la órbita de Provincia, no se les entrega desde el Consejo Escolar, por lo que la mercadería puede variar respecto de los otros establecimientos educativo. El Santos Quirós fue el primero y seguirán con Doyle. También evalúan a la población del Calcuta.