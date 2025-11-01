Boca de lobo en la bajada Néstor Kirchner
Una vecina reportó: "hola esto es en Bajada Néstor Kirchner rompen los focos, los arreglan y los vuelven a romper, hay semáforos, nada es una boca de lobos. Que pongan una cámara y les cobren a los que rompen o los metan presos así no rompen más las luces".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión