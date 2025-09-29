En la noche del domingo 28, en inmediaciones de Boulevard Moreno y Mitre, se extravió una billetera de cuero con una correa, color marrón claro, marca Tropea. La misma contenía documentos a nombre de Nicolás Ángel Gambín. Quienes la encuentre comunicarse con el 011-3083-7007.

