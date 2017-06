Becas estudiantiles: Mariana Fucci reconoció que no hubo convocatoria abierta a la comunidad

El gobierno municipal eligió 10 estudiantes de nivel terciario y universitario para otorgar 300 mil pesos en becas. Sin embargo, no hubo publicación previa que informar a la comunidad de la existencia del programa ni acerca de los requisitos para inscribirse. "No se llamó a concurso, pero no fue por acomodo", sostuvo la funcionaria. Hubo dos cambios respecto del decreto original.