Bebé muerto en el Basural: "Si no tenemos declaración testimonial o si la madre no se arrepiente, va a ser complicado"

Este sábado en el programa Sin Galera, la fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI 11, en turno cuando se encontró el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido en el Basural, se refirió a los avances de la investigación que instruye.

"En el momento estamos relevando datos tendientes a ubicar a la autora del hecho, con las muestras del lugar y los datos de la autopsia, que en primer lugar nos confirmó de que estábamos ante un bebé nacido con vida, y que esta vida fue frustrada por una situación violenta", explicó la funcionaria judicial y confirmó que la carátula es "homocidio calificado".

Sobre la búsqueda de la madre, explicó: "Yo parto de que hay una participación necesaria de una autora, porque tenía horas de vida. Si esta mujer estaba en su sano juicio, si estaba en una demencia posparto o si fue obligada, son las posibilidades que se abren".

Además, desde la UFI 11 consideran que será "complicada" la investigación en tanto algún testigo no preste declaración o la madre no confiese. "Estábamos hablando de un parto clandestino, una situación que necesariamente no puede hacerse en la soledad más absoluta: algún pariente, allegado o amigo había", aclaró la fiscala.

Aunque en principio la investigación se orientó a la localidad de Río Tala, porque los recuperadores que encontraron el cuerpo refirieron que el camión que había llegado esa mañana al Basural era "el que viene de Río Tala", desde Ashira declararon el viernes que la unidad había cumplido con el recorrido por Pueblo Doyle y Santa Lucía ese día.

Hasta el sábado al mediodía, autoridades de esas localidades no habían sido notificadas. "Nos enteramos por las noticias", confirmó el delegado de Santa Lucía Luis Caramún.