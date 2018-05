Bebé muerto en el Basural: El cuerpo sigue en la morgue y la investigación está trabada

Este jueves se cumplen dos semanas desde que recuperadores de residuos que trabajan en el basural a cielo abierto hallaron un bebé muerto dentro de una bolsa, en la zona donde van a parar los desechos de las localidades de Río Tala, Pueblo Doyle y Santa Lucía.

La Justicia determinó que el bebé nació y fue asesinado por asfixia, e investiga un "homicidio agravado" a través de una causa que instruye la Fiscala Viviana Ramos, que al momento ya descartó varias de las líneas de investigación sobre las que trabaja.

Mientras tanto, una serie de problemas burocráticos impide que se le dé sepultura, ya que todavía no pudo confeccionarse el certificado de defunción, en la que medida en que no fue registrado el nacimiento del niño asesinado y ahora se espera la intervención de la Asesoría de Menoes para terminar ese trámite con el Registro Civil y el Juzgado de Paz.

A pesar de que la Justicia ya ordenó que el cuerpo sea trasladado al cementerio, todavía permanece alojado en la morgue del Hospital, con lo que ello implica para el normal funcionamiento del nosocomio. Por estos días, el problema parece ser la caja metálica en la que hay que depositarlo para el traslado.

El viernes pasado, la Fiscala Viviana Ramos envió un oficio judicial a la Municipalidad, cuyo destinatario era la Dirección del Cementerio para que con carácter urgente y dentro de las 12 horas, junto a la Policía Científica, "arbitre los medios necesarios e indispensables para la provisión de un féretro y posterior alojamiento en depósito" del cuerpo del bebé asesinado.

Sin embargo, este miércoles La Opinión confirmó que el cadáver todavía estaba en la morgue del Hospital. "La semana pasada nos solicitaron que solucionarámos el tema y libramos un oficio para se disponga su traslado", explicó Ramos, que desconocía que su orden no había sido cumplida todavía.

"Es un problema. En San Pedro no hay morgue para hacer autopsia, por es hay que llevarlo a San Nicolás. Una vez practicado ese examen, tomadas las pruebas de ADN, etc., el cuerpo ya no es necesario para la investigación, eso pasó el primer día", señaló la Fiscala

Un de las versiones que surgieron en el nosocomio es que para el traslado se necesita una caja metálica para ataudes y que nadie define quién debe hacerse cargo de su costo. Mientras tanto, el cuerpo sigue en la morgue, cuyo sistema de frío, al menos, ahora funciona.

Sobre la investigación, Ramos dijo que envió a analizar las muestras de ADN tomadas y que sigue recibiendo testimonios. "Desechamos un montón de sospechas y de las dos líneas más importantes una dio negativo", agregó la representante del Ministerio Público Fiscal.