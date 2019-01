Bebé de un mes internado en el Hospital aguarda una derivación para estudios

Un bebé de un mes aguarda, internado en el hospital, por una derivación para el desarrollo de una serie de estudios luego de que los médicos le detectaran una apnea, afección que consiste en la suspensión transitoria de la respiración.

Se llama Franco y nació el 26 de diciembre pasado. El lunes por la mañana, se cayó de una sillita tipo "huevito" y se golpeó. "Estuvo todo el día bien, nada llamó la atención", contó Paola, su tía, a La Opinión. Esta madrugada, alrededor de las 2.00, se descompuso.

Los padres del niño estaban en la casa de la abuela, en Cruz Roja al 1600, cerca de los terrenos usurpados en los últimos días. Ante la desesperación por lo ocurrido, le pidieron a efectivos del GAD que custodian la zona que los lleven al Hospital.

"Llegó sin vida al hospital y lo reanimaron", relató la tía. Ahora, el niño permanece internado y a la espera de una derivación para un estudio que deben practicarle. "Los médicos dicen que acá no hay aparatología suficiente para saber qué tiene", agregó la joven.

"Él no está bien, respira, pero si se duerme deja de respirar", señaló la tía. "Esta madrugada dijeron que lo trasladaban, que estaba pedido de urgencia, pero no lo trasladan, dicen que iba a ser al Garrahan, pero ahora dicen que tienen que hablar con el ministerio, no sé", contó.

La Opinión consultó al secretario de Salud, Guillermo Sancho, por el caso. El médico informó que el paciente tuvo "un golpe en la cabeza" y que se le practicaron estudios relacionados con ello. "La tomografía le dio normal", detalló.

Sancho explicó que aunque descartaron patologías relacinadas con el golpe, detectaron la apnea, la suspensión transitoria de la respiración. "Lo que se suele hacer es que quede internado hasta que nos den turno para una polisomnografía en el Ludovica o el Garrahan. Nos tienen que dar un turno, puede tardar algunos días", precisó.

La polisomnografía consiste en el registro de la actividad cerebral, de la respiración, del ritmo cardiaco, de la actividad muscular y de los niveles de oxígeno en la sangre mientras se duerme, que permite detectar por qué se producen disminuciones del porcentaje de oxígeno en sangre repetidas veces por obstrucción de la vía aérea.

Este medio le transmitó al secretario de Salud la preocupación de la familia del bebé. "Tenemos una cama reservada en San Nicolás, ante cualquier urgencia, para riesgos de vida", dijo y agregó que uno de los médicos de guardia en San Pedro es parte del equipo de neonatología del San Felipe.

"A los chiquitos con apnea no se les da el alta, por eso quedó internado. Pero ante cualquier situación lo podríamos derivar a San Nicolás, pero por lo pronto no es necesario", sostuvo el médico e informó que los estudios a los que someterán a Franco son "para descartar alguna patología, no es una complicación con riesgo de vida".