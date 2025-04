El concejal Lafalce contó con los votos del oficialismo y de La Libertad Avanza para aprobar un proyecto de resolución que generó un intenso debate en el recinto y que le valió un enfrentamiento verbal primero con Paola Basso y luego con Martín Rivas, dos ediles con los que integró lista para llegar a la banca.

El proyecto, que la bancada oficialista acompañó sin emitir opinión, le pide al intendente Cecilio Salazar que emprenda acciones "administrativas, judiciales y ejecutivas" para resolver los problemas que tienen tres barrios cuyos vecinos están "enganchados de la luz" porque por cuestiones legales no pueden bajar sus medidores.

Uno de ellos es el de las 84 viviendas, que tiene a los preadjudicatarios sorteados como ocupantes de las casas —a quienes Coopser, con Basso como abogada, denunció por “hurto de energía eléctrica”— a pesar de que la Justicia dictaminó la invalidez del sorteo y pidió "no innovar" en el marco del conflicto con Arcor.

Los otros dos están sobre Mateo Sbert: uno es El Progreso, donde viven personas que compraron un loteo irregular a agentes inmobiliarios del conurbano y que vienen reclamando hace mucho tiempo por los servicios que deberían haberles garantizado antes de venderles los lotes, que no tienen subdivisión.

El tercero es el “barrio Güemes”, que corresponde al loteo conocido como "de Monzón", por el empleado municipal que vendió las parcelas del terreno que era propiedad de la desaparecida cooperativa Vuelta de Obligado.

Basso y Rivas cuestionaron el proyecto de Lafalce, que fue aprobado gracias al oficialismo.

Basso, que además de concejala fue directora de Asesoría Letrada y es abogada en Coopser, repasó la normativa vigente y advirtió que por más resoluciones que se aprueben y por más buena voluntad que tengan el Concejo y el Gobierno, Provincia jamás aprobaría una situación de esas características.

"Son tres barrios muy diferentes", dijo Basso y aseguró: "Se mezcla todo". En ese marco, tildó al proyecto de "irresponsable", "inviable", "contrario a la norma" y aseguró que "el propio Estado debió intervenir antes de que esto ocurra".

Respecto de Lafalce, no ahorró críticas: "Me cuesta creer que se siga todo el tiempo incentivando, entusiasmando a la gente, dándole falsas expectativas. ¿Vamos a seguir con esta farsa, con proyectos que son inviables, levantando la mano para que la gente se quede contenta y en La Plata les digan que no se puede hacer? Hay que ser honestos con la gente".

"Esto es un proyecto ilegal que colocaría al intendente en una situación de tener enfrente una resolución de cumplimiento imposible", advirtió Basso. El oficialismo hizo caso omiso a esas advertencias y acompañó el proyecto, sin esgrimir argumento alguno.

"Me hace acordar a Eva Perón, doctora Basso. Se acordó que tiene barrios San Pedro", chicaneó Lafalce y le recordó a la edila de la UCR que ella formó parte de los gobiernos de Barbieri y de Salazar. "No frenaron nada", dijo y le enrostró: "¿Está defendiendo los intereses generales o solamente los de Coopser?".

El concejal Martín Rivas también participó del debate y aprovechó para cuestionar a su excompañero de boleta. Consideró que el proyecto es "demagógico" y agregó: "Quién no quiere que los vecinos tengan luz, pero no hacerlo desde una resolución totalmente demagógica".

"Pretenden hacernos creer que hay que acompañar este desastre de proyecto porque si no les damos la espalda a los vecinos, pero por favor", se quejó Rivas.

"Me suena a capricho, a querer ocupar una sesión que tenía otros proyectos, esto se debía trabajar en comisión. Pero si queremos ser demagogos, figuretis, embarrar la cancha, suceden estas cosas".

Lafalce le respondió. "Así que buscar la dignidad de los vecinos es demagogia", dijo y le apuntó a Rivas: "Nos tuvo todo el año haciendo circo, vendiendo humo, metió 70 proyectos y ninguno abocado a la resolución profunda de un cambio en la sociedad".

"No estoy vendiendo falsas expectativas. Hay que trabajar, no sólo gastar papel y tinta. Hay que ir a recoger la problemática que realmente tiene la sociedad en el territorio", finalizó.

Acaso en una “devolución" a Lafalce, que de un tiempo a esta parte vota siempre en consonancia con Unión por la Patria, los concejales del oficialismo votaron a favor del proyecto, todo indica que con el visto bueno del intendente Cecilio Salazar, que tiene al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, como articulador con el Concejo.

Ese acompañamiento fue llamativo, puesto que los votos de la bancada que conduce —o al menos preside— Candelaria Cuscuela implican un pedido explícito del HCD al intendente para que tome cartas en un asunto que le resulta delicado.

Porque ahora esos vecinos de tres barrios —más de 150 familias, dijeron en el recinto— que le pidieron a Lafalce que haga algo con su problemática recibieron respaldo de los concejales oficialistas más De Rosa y Negrete de La Libertad Avanza.

Es decir que con ese respaldo pueden ahora reclamarle al intendente que haga lo que el Concejo le pidió: intervenir para que "con todos los recursos disponibles, humanos, materiales, administrativos y ejecutivos" para que tengan luz.

El problema, acaso, es que el Gobierno de Cecilio Salazar ya se expidió en varias oportunidades a través de distintos funcionarios respecto de las dificultades normativas que tienen los barrios del proyecto para obtener el servicio de electricidad.

Mientras tanto, como bien dijo Lafalce, todos esos vecinos están "enganchados" de la luz, es decir que tienen conexiones clandestinas que implican un riesgo importante y que, además, producen un consumo de energía que paga el resto del pueblo de San Pedro.

