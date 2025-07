Este fin de semana empieza la primera fase de la Liga Federal Formativa U21 masculina, un torneo nacional que se jugará en seis fases y contará con la participación de 58 equipos distribuidos en nueve regiones del país.

En este tipo de certamenes participan jugadores de cientos de ciudades del interior que estan ante la oportunidad de ser vistos por captadores ya que la competencia tendrá la transmisión de Básquet Pass, la plataforma de transmisiones oficial de la Confederación Argentina de Básquet.

En esta edición, el sampedrino Luca Penduzzu competirá defendiendo la camiseta de Los Rosarinos Estudiantil de Rosario, equipo en el que juega hace un año y medio, y al que llegó con el fin de ‘’no dejar el deporte'' ya que hasta 2023 defendió los colores de Náutico

En el Celeste se formó hasta llegar a primera división, pero al estar radicado en la ciudad santafesina por sus estudios, cada vez se hacía más complicado llegar hasta San Pedro para jugar con la camiseta local.

‘’Adrian Mitidieri me contactó con un dirigente del club, Jeronimo Martoccia, que tambien es de San Pedro. Me invitaron a entrenar, me recibieron muy bien y cuando me ofrecieron jugar, ni lo dudé'', dijo Penduzzu sobre su llegada al club.