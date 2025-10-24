Barrio Villa Merced: reclamos por accesos intransitables
Una vecina de calle Gomila al 300 envió una foto y expresó: “Estamos cansados de reclamar. Necesitamos un auto- bote para entrar a nuestra propia casa, donde manda la ignorancia, reina la desidia”.
