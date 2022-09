#790 reportó: “Buen día. En Maestro Reyna, barrio San Julián, queremos saber por qué el regador no está pasando. Estamos tapados de tierra. No podés abrir una ventana porque se te llena todo de tierra y ni hablemos de lo que son las calles cuando llueve. En su momento, inauguraron la entrada por O. Cézar, pero Maestro Reyna e Hipólito Yrigoyen para que no existen. Pagamos i