Barrio Futuro: ''Tengo que estar en mi casa con todo este hermoso olor de las cloacas''
‘'Llame a Defensa Civil, me tomaron el pedido, me acerque a las oficinas y la respuesta que me dieron es que cuando mejore el tiempo recién ahí van a salir a trabajar. Mientras tanto tengo que estar en mi casa con todo este hermoso olor de las cloacas, con una menor de tres años con problemas de brancoespasmo dos personas mayores y yo embarazada'', reportó una vecina desde su casa en Barrio Futuro.
