Barrio El Amanecer: sin cloacas, sin pavimento y anegados cada vez que llueve

Vecinos que viven en el barrio El Amanecer sobre Juan Ismael Giménez hicieron público su reclamo en varias oportunidades por las condiciones en las que se encuentra la zona, entre ellas la ausencia de cloacas, pavimento, recolección de residuos y anegamiento cada vez que llueve.

Publicidad

“Esto es en San Lorenzo 2500 (N. de la R.: en realidad es Juan Ismael Giménez, como se llama la calle desde 11 de Septiembre en sentido Vuelta de Obligado) hasta el 3000, que termina en un callejón que desemboca el zanjón del Sueño del Tano, por ahí es que baja toda el agua de la lluvia y nos inundamos todos”, contó Virginia Camacho, una de las voceras del reclamo, a La Opinión.

“Los campos de enfrente con pastos de un metro de alto, peligro de víboras y con la basura de los ratones. Y ahora estamos con tres pérdidas en dos cuadras y no tenemos mucha presión de agua, no tenemos salida de agua, como desagües, y hay zanjas tapadas porque no están entubadas”, detalló.

Antes de las elecciones habían pedido al intendente que tuvieran en cuenta la situación de la zona, puesto que había obras en marcha.

“Quisiera hacer un descargo, y pedir al señor intendente que no se olvide de la gente que vive en San Lorenzo al fondo. Ya que paso la máquina y hizo desastre sacando el mejorado, es imposible vivir con la tierra que. La gente se olvida que hay personas viviendo acá abajo, pasan muy fuerte, nos tapan de tierra, colgás ropa y la entras con tres kilos de tierra”, había difundido en esa oportunidad.

“Ya que no hay tanta precisión de agua, nos gustaría que pase aunque sea tres veces al día el regador. O ya que se tomaron el tiempo para sacar el mejorado hagan de una vez por toda el pavimento, porque cuando llueve es imposible salir o entrar con el barro”, había señalado.

“Vivimos como chanchos, ni el basurero pasa. Tenemos tachos para quemar la basura, pañales y otras cosa que no se queman la llevamos al basural. Pero no es el caso, pedimos que tomen medidas, porque desde el último muelle hasta el fondo vivimos muchas familias”, había expresado en ese momento.

En comunicación con La Opinión, agregó: “El intendente nos dijo que lo iba a solucionar, y nunca lo solucionó”.

La semana pasada, Virginia se volvió a comunicar con este medio y actualizó la situación del barrio: “Todavía no han venido a solucionarnos el tema del agua ni de las tres perdidas. Nadie se ha acercado hasta acá, hace una semana vinieron los de Obras Publicas para ver las perdidas de agua, vieron desde arriba de la camioneta y se fueron, ni si quiera bajaron a fijarse”, se quejó.

“Hablé con el intendente y nos dijo que iba a solucionar el tema, fue cuando saco el comunicado de que iban a poner adoquines desde 11 de septiembre hasta la Bajada de Chaves y con nuestros vecinos nos enojamos porque esto también es zona turística y se olvidan de que vive gente acá también, cuando llueve no podemos ni salir por el barro”, relató la vecina y agregó que en época escolar la situación descrita dificulta a quienes asisten a la escuela 13, sobre todo los días de lluvia.

Hace unos día se presentó personal de Obras Sanitarias debido a la inmensa cantidad de llamados hechos por los vecinos y Virginia reclamó: “Estuvieron 40 minutos ahí parados, dejaron todo como estaba y se fueron”.