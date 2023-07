Barrio Duraznostra, sin agua: “Hay que cambiar la bomba”

Como no están registrados en la red del servicio sanitario municipal, los vecinos del barrio Duraznostra, unificación de los loteos El Durazno y Tierra Nuestra, instalaron en su momento una bomba de agua con tanque de reserva para abastecer las viviendas. Se rompió hace alrededor de 10 días y desde entonces no hay suministro.

La bomba se quemó y hay que reemplazarla. El vicepresidente de la Comisión de Fomenti, Julio Ghirardi, dijo a La Opinión que compraron una nueva bomba con recursos propios y que hasta tanto la coloquen contrataron el servicio de bomberos para que llene el tanque, lo que se cumpliría este jueves por la tarde.

Desde el Gobierno municipal informaron que ante la problemática les ofrecieron una bomba en carácter de préstamo hasta tanto reinstalen la propia.

El sábado pasado sacaron la bomba quemada y la enviarán a reparar para tenerla de repuesto, pero es necesario reemplazarla. Para ello, utilizarán fondos que la Comisión de Fomento recauda en el barrio como aporte solidario para cuestiones comunes, un fondo al que no todos los vecinos suman.

“Aportamos mil pesos por mes para cosas como los carteles en la entrada, por ejemplo”, dijo una vecina a La Opinión, que este lunes recorrió la zona para relevar la problemática de la falta de agua, que hace que muchos vecinos crucen a cargar bidones al Corralón municipal, con la venia de las autoridades.

“Es un tema, no es joda el agua”, reflexionó otro habitante del barrio. Esta es la segunda vez que sucede algo similar, aunque en la pasada oportunidad lo resolvieron sin necesidad de reemplazar la bomba, informaron en Duraznostra.

Como el barrio no está “municipalizado”, como dicen ellos, el Estado local no cobra el servicio de agua de red. Es decir que no llega la tasa de servicios sanitarios, porque no tienen la prestación. “Por eso se hacen cargo los vecinos del mantenimieto del barrio, con el aporte voluntario que reúne la Comisión de Fomento”, explicaron.

“Vamos todos a bañarnos a la casa de mi mamá. En el día saco agua de la pile”, dijo una vecina.

En 2016, Federico Curto y Ariel Frangi, en representación de las inmobiliarias que comercializaron el loteo, enviaron una nota para informar la “donación de la obra de red de agua potable domiciliaria” para Duraznostra, aunque sin más que la descripción.

“Bomba de agua, cañería subterránea, dosificador de cloro, tanque de reserva de agua de 25.000 litros colocado en altura sobre estructura metálica, tableros eléctricos y medidor eléctrico”, formaban parte de la enumeración de los elementos a donar.

En el texto señalaban que la obra fue “provista y realizada con materiales y especificacione técnicas aprobados de acuerdo a los requisitos aportados por los profesionales del sector de Obras Públcias, con la supervisión de personal de Obras Sanitarias”.

Pedían que se procediara a la recepción de lo donado para que forme parte del Estado local. En el Concejo Deliberante no hay ordenanza alguna al respecto, que es lo que establece la Ley Orgánica respecto de las donaciones a la Municipalidad.