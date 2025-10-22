Sandra reportó: "En el barrio Arco Iris seguimos con cloacas tapadas, olores nauseabundos. patios y frentes inundados. En mi caso no puedo ni lavar los platos que se inunda todo el garaje. Unos genios , dejar la tapa de las cloacas en garaje de las casas. Si llamás y te atienden te dicen los empleados que ellos están igual en dos casas y que hay solo camión. Yo reclamo desde hace 3 semanas".

