Baraybar increpó a Liloff porque no le gustó lo que dijo en un programa de TV

Durante la emisión del programa "Al César", que conduce César Rotundo en la televisión local, hubo un debate entre precandidatos a consejeros escolares en el que el uso del Fondo Educativo para pagar sueldos, una práctica que Guacone, Giovanettoni y Salazar llevaron adelante desde que existe esa cuenta, fue uno de los grandes temas.

Cuando terminó el programa y los protagonistas se iban, llegó al estudio de televisión el precandidato a concejal Martín Baraybar, a quien Liloff había hecho referencia cuando habló de la causa penal que investiga la presunta malversación del Fondo Educativo durante la gestión Guacone.

El presidente del Consejo Escolar expresó su "asombro" y dijo que Baraybar fue "enfurecido, increpándome que le diga que era un ladrón en la cara. Yo lo que tuve decir en su momento lo dije en la Justicia", contó Liloff este sábado en Sin Galera.

"Apareció cuando terminó el programa, mal. No me empujó. Me dicen que después cayeron más personas, yo me retiré del programa. Estoy sorprendido de la actitud que tiene, nunca creí que manejan la política desde ese lugar", dijo el precandidato a renovar banca en el Consejo Escolar, ahora por Cambiemos.

Por su parte, Baraybar dijo que fue al programa "simplemente a preguntarle, porque dijo que robamos plata y fui a decirle que me diga eso en la cara". El precandidato de Unidad Ciudadana agregó: "Uno se enoja cuando se dicen cosas al aire que no son, para ensuciar la campaña".

"No es lindo que mi familia vea la tele y digan que soy un ladrón, porque no lo he sido. Todo lo que hemos hecho ha sido lo mejor posible", señaló el exsecretario de Gobierno del interregno de Giovanettoni y agregó: ""Ayer hablé con César y pedí disculpas porque no fue agradable, pero a mí no me gusta que me digan ladrón. Eso fue lo que me molestó".