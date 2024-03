Mientras debate con los sindicatos la paritaria 2024, el intendente de Baradero Esteban "Tito" Sanzio envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para reducir a la mitad su sueldo, el de los funcionarios de su gabinete y las dietas de los concejales.

El proyecto ingresó formalmente al Concejo Deliberante en la última sesión, en la que también se dio curso para su tratamiento en comisión a una propuesta de los concejales de La Libertad Avanza para congelar los salarios políticos.

La propuesta del bloque que representa a Milei en Baradero es para "suspender hasta el 31 de diciembre cualquier aumento en la remuneración" del intendente, secretarios, subsecretarios y concejales, como una manera de dar "señales concretas a la población" por parte de "la dirigencia política" para "reducir el gasto público".

Por su parte, el intendente Sanzio respondió con un proyecto propio en el que propone la "reducción del 50 % en las dietas y/o haberes de todos los concejales y de toda la planta política de la administración municipal de la ciudad de Baradero hasta el 31 de diciembre de 2024" ante la "situación social preocupante producto de las políticas de ajuste implementadas desde el Gobierno nacional".

Tanto los libertarios de Baradero como el jefe comunal señalan que el costo de las dietas de concejales y de los sueldos funcionarios políticos afectan las cuentas municipales, por lo que entienden necesarias medidas como las que plantean en sus iniciativas.

En la vecina ciudad es más difícil que en San Pedro obtener o calcular el costo de intendente, concejales y funcionarios políticos. Tu Radio baradero estimó que las dietas de concejales rondan el millón de pesos, por lo que estarían por encima que los locales.

Tiene sentido: Baradero es una ciudad con mejores básicos en los sueldos municipales que San Pedro y tanto las dietas como el salario del jefe comunal se calculan, según la Ley Orgánica, de acuerdo a una fórmula establecida que multiplica como máximo por 3,5 para los ediles (el mínimo es la mitad) y por 14 para el intendente (el mínimo es 10).

En San Pedro, el intendente tiene un sueldo bruto de más de 3.700.000 pesos y los concejales una dieta pura de más de 800 mil pesos. El sábado, Sin Galera reveló cuánto cuestan los sueldos de los 45 funcionarios del gabinete de Salazar.

Las dos propuestas ingresaron formalmente para su tratamiento en el Concejo. Se van a encontrar con un escollo: la Ley Orgánica es la que determina la manera en la que se pagan los haberes de intendente y concejales, por lo que una ordenanza no puede modificar los términos de una ley.

En Baradero ya lo saben: cuando en pandemia redujeron las dietas de los concejales y el sueldo del intendente para colaborar con las arcas municipales, el Tribunal de Cuentas les impuso un cargo y obligó al Estado municipal a abonarles esa diferencia que habían resignado.

"El Tribunal de Cuentas me dijo que lo que hice era ilegal porque yo no puedo no aplicar el aumento a ellos o a mí, porque es algo establecido por ley", dijo Sanzio en 2021 cuando el organismo envió las observaciones.

Puede interesarte