La Fiscalía N° 9 de Baradero, al frente de la investigación del femicidio de Magalí Gómez, la mujer que fue hallada calcinada en un descampado, profundiza, como adelantó La Opinión, la línea de investigación que busca a una persona con la que la víctima fue a encontrarse el domingo por la madrugada.

El fiscal Vicente Gómez, a cargo del caso, dijo en Tu Radio Baaradero que hubo un allanamiento vinculado a una cuenta de una red social en ubsca de un teléfono, procedimiento que dio negativo, puesto que las comunicaciones aportadas a la causa sostienen esa hipótesis, que desvincula del homicidio a la pareja de Magalí, Martín Habegger.

“Pudimos comprobar que la pareja de la victima había comentado que ella a cierta hora había estado en el boulevard Thomas Edison, y a través de cámaras pudimos certificar que fue así, y además ubicarla a ella momentos antes de que desapareciera”, dijo el fiscal.

Confirmó el titular de la UFI 9 que Magalí Gómez fue asesinada de un golpe en la cabeza y que su cuerpo fue incinerado para intentar hacer desaparecer el cadáver, que fue hallado por recuperadores de residuos en un descampado.

“Yo soy inocente, estoy en mi casa, no detenido”, dijo Martín Habegger en sus redes sociales luego de que medios nacionales publicaran que había sido aprehendido. “Esto no va a quedar así, le arrebataron la vida a la madre de tres criaturas”, señaló y agregó: “Yo no voy a parar hasta dar con los culpables y que se haga justicia”.