Luis Garea, de 59 años, es un vecino de Baradero que construyó una réplica de la Casa de Tucumán por amor a su esposa Inés Costilla nacida en esa provincia.

En dialogo con Sandra Drombecht en Lo Que Importa, el baraderense contó que su esposa se fue a vivir a los 6 años a la ciudad vecina, frente a su casa y desde aquel momento surgió el amor.

Años después se casaron, tuvieron hijos y entremedio de la casa de sus padres y los de ella compraron un terreno en el que decidió hacer la construcción.

Luis Garea en la réplica de la Casa de Tucumán, ubicada en Güiraldes 219.

“Yo en realidad no soy albañil, pero la albañilería siempre me salvó cada vez que me quedé sin trabajo. Yo estuve en una fábrica aceitera y cerró en el 2016, hacía 27 años que estaba”, contó y agregó:

“Después de eso tenía pesos ahorrados y dije ´Voy a hacer una réplica de la Casa de Tucumán´, y mi señora me dijo ´¿Estás loco?´”.

Rápidamente la réplica, ubicada en calle Güiraldes 219, se volvió un lugar emblemático que, además de atraer a los locales y turistas, durante los días patrios alumnos y maestros de diversas escuelas locales y nacionales llegan para realizar actividades.

Por otro lado, todos los sábados se pueden hacer pedidos de unas riquísimas empanadas tucumanas al número de contacto 3329 579411.

“Viene gente de todos lados”, contó Luis.

Pero las ideas de Luis no terminaron ahí, ya que tras el éxito de su construcción decidió unir la provincia de Tucumán con Baradero a través de un viaje en bicicleta.

La odisea tiene fecha para el próximo 8 de noviembre, donde junto a su hijo saldrán desde la Casa de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, hacía la ciudad bonaerense.

Además, ,Garea contó que fue un sampedrino, Martín Rodríguez de Mister Bike, quien decidió ayudarlo al armarle y venderle a un precio bajo una bicicleta para su hijo.

“Unir es ese el sentido, dar un mensaje. Siempre tratando de que sean historias lindas”, finalizó.