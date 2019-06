Baradero: Conferencia de prensa por el caso de piratas del asfalto por el que está detenido el ex chofer del intendente

El escándalo que envuelve a la gestión de Cecilio Salazar por el rol que cumplía su chofer, un ex agente del Servicio Penitenciario, en la banda de piratas del asfalto desbaratada en Baradero el pasado sábado se dirime en mensajes en redes sociales. Por ello, la conferencia del Fiscal de la causa Hernán Granda llega con detalles que permiten determinar cuál fue el grado de participación de cada uno de los detenidos y en especial, el de Leonardo Macelli.

En redes sociales y en los archivos de los medios se suman episodios en los que colabordores, ex funcionarios o agentes nombrados durante su gestión se han visto involucrados en causas judiciales, sumarios administrativos o actos éticamente reprochables. Desde la ex consejera escolar Silvina Sampol al mal uso de fondos públicos por parte de su Secretario Privado y de Prensa, Jonathan Galván, formaron parte de la discusión que envuelve a ciudadanos y a referentes de la oposición interesados en fijar la agenda de la contienda electoral.

Lo cierto es que entre el domingo y el lunes, Salazar manifestó su sorpresa por lo sucedido y envió a todos los miembros de su equipo un mensaje que incluyó a los militantes de su espacio: "Quiero transmitirles tranquilidad. Yo estoy bien. Confiar en la gente es uno de mis puntos débiles pero es una condición que me marcó toda la vida. PERO NO ES UN DELITO". La aclaración sobre su situación es porque el domingo por la noche había trascendido que su estado anímico tras la detención de Macelli había deteriorado su salud, algo que fue desmentido de inmediato por el Jefe de la Guardia del Hospital que a esa hora estaba presente en la Guardia del Hospital.

Durante la tarde y la noche del lunes casi todos sus allegados le expresaron su respaldo y adhirieron a varios de los párrafos que expresó en su mensaje: "Tengo la conciencia muy tranquila. Lo único que no me puede dejar dormir tranquilo es una obra que no se hace y no poder resolver los problemas de la gente. Así que sigamos trabajando a full. Con más fuerza que antes. Se dijeron y se van a seguir diciendo muchas cosas más. Quienes las dicen son los mismos que defienden a la multiprocesada Cristina Fernandez. Muchas gracias a todos aquellos que me saludaron y confían en mí. Un abrazo grande".

Lo cierto es que de acuerdo a los testimonios que obran en la causa, el chofer que fue separado ayer de su cargo por haber utilizado el auto oficial para cuestiones particulares, según dice el decreto -ya que por ahora no está probada la participación del vehículo en los delitos perpetrados por la banda-, seguirá detenido a disposición de la justicia.