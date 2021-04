“Hola! Anoche perdí una billetera con documentación a Nombre de Juan Baltazar Cha Vaccari

Cerca de la 2 am. Estaba en el Bodegón tomando algo y camine unas cuadras hasta la camioneta y me di cuenta que no la tenía, así que o se me cayó en el bodegón y alguien la agarró para devolverla o en las 3 cuadras que camine! Agradecería que si la llevan a la radio o algo me avisarán”. 3329 69-7762

