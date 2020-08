Baleado en Cruz Roja y Güemes se recupera en el Hospital

Un violento episodio se registró el domingo por la madrugada en la intersección de las calles Cruz Roja y Güemes, una zona donde prácticamente a diario se escuchan detonaciones de armas de fuego. En esta oportunidad, un joven de 31 años resultó hospitalizado tras ser alcanzado por disparos.

Todo ocurrió pasada la medianoche del sábado, cuando comenzaba la madrugada del domingo. "En la zona de Güemes y Cruz Roja hay un herido de bala, se lo llevaron al Hospital. Tenemos miedo de que se arme una peor, porque acá siguen a los tiros", reportaron alrededor de las 00.30.

Según relataron allegados a la víctima, identificada como Diego Monzón, recibió disparos de arma de fuego cuando pasó en moto por la esquina de Cruz Roja y Güemes por parte de al menos dos personas a las que puede identificar.

"Ya saben quiénes fueron y no hacen nada, ya que es la segunda vez que pasa y no hacen nada, ¿van a esperar a que maten a una criatura?", señalaron en diálogo c on La Opinión e informaron que Monzón continúa internado en el Hospital.

El joven recibió un disparo en una pierna y varias perdigonadas en la cabeza y el cuerpo. "La moto está baleada y la policía levantó casquillos del lugar", aseguraron allegados de Monzón. Tras el episodio, los vecinos llamaron al 107 y una ambulancia trasladó al joven a la Guardia.