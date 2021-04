“Tremendo bache. Balcarce al 650. Vecinos han denunciado y no lo solucionan. Una vergüenza. El neumático y parte de la llanta no sirve más a pesar de ir a baja velocidad. ¿Seguimos pagando impuestos? Algo no funciona. Impotencia, bronca. ¡¡Una vueltita por los barrios señores de obras públicas!!”, reportó Gladys vía WhatsApp.