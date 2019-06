Bajo una llovizna, Tiro Federal luchó contra Virreyes pero no le alcanzó

Tiro Federal no pudo cortar su racha negativa en la segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA) porque perdió hoy como local frente a Virreyes 26 a 10 en la 12ª fecha y estiró a cinco los duelos sin ganar con cuatro derrotas y un empate.

En el primer tiempo, la diferencia entre los Biguá y el escolta de El Retiro (cayó por primera vez en la temporada ante Del Sur) en la tabla de posiciones fue la puntería que cada uno tuvo con los pies. El visitante acertó dos de tres penales mientras que el anfitrión falló dos por intermedio de Thomas Peña y se fue al descanso abajo en el marcador (6-0).

En una cancha mojada y pelotas embarradas y resbaladizas por la tenue llovizna que fue protagonista en los 80 minutos, el Rojinegro mejoró ofensivamente en el complemento después de un try convertido por el conjunto de San Fernando y llegó el ingoal por Maximiliano Rolfo. El encargado de convertirlo fue Rolando Fantili quien, después, metió un penal y dejó a su equipo a tres unidades (10-13).

La decisión de los sampedrino de no jugar el balón en esa infracción y buscar un nuevo apoyo fue determinante porque posteriormente no se pudo acercar al ingoal de Virreyes que controló el cotejo, se escapó con un penal y lo definió con dos tries que dibujaron una diferencia en el resultado que no existió en el juego a pesar de las diferentes realidades que viven cada uno de los clubes.

El conjunto dirigido por la dupla Ignacio Frías-Gonzalo Clementín formó con Ignacio Francia, Gregorio Fosser, José Arévalo, Juan Guido Álvarez, Alexis Ayala, Pablo Comezaña, Tonfic Tiramonti, Nicolás Estévez, Nicolás Frías, Lucas Rolfo, Agustín De la Fuente, Maximiliano Rolfo, Peña, Fantili y Franco Segura. Ingresaron desde el banco de suplentes Luis María Villalón y Matías Salcedo.

Tiro Federal está noveno en la tabla de posiciones con 22 puntos producto de cuatro triunfos, una parda y siete caídas. Aunque todavía tiene margen, está cerca de las posiciones de repechaje y descenso y lejos de los líderes a pesar de que inició la temporada con la ilusión de pelear con los mejores por el gran 2018 que coronó.

Otros resultados

Del Sur 18-9 El Retiro

Ciudad de Campana 7-10 Mercedes

Los Cedros 48-10 Gimnasia de Ituzaingó

San Miguel 21-19 Varela Junior

La Salle 23-22 Argentino

Las Cañas 16-0 Atlético Chascomús

Previamente, se enfrentaron en intermedia y Virreyes sonrió 40 a 12. En la próxima jornada ambas categorías del Biguá visitarán a Varela Junior.

Próxima fecha

Argentino-San Miguel

Varela Junior-Tiro Federal San Pedro

Virreyes vs Los Cedros

Gimnasia de Ituzaingó-Ciudad de Campana

Mercedes-Del Sur

El Retiro-Las Cañas

Atlético Chascomús-La Salle