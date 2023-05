Bajo Tala: vecinos preguntan por peligroso endicado con zanjón que llega al curso del río

Hace más de un año una foto con una tranquera que limitaba el tránsito por un camino de la zona de Bajo Tala llamó la atención de los vecinos. La única información con la que contaban es que “alguien iba a poner una arenera”, pero no había confirmación de obra alguna en la Municipalidad de San Pedro.

La semana que pasó, comenzaron a quedarse sin agua y desde la comuna respondieron que tratarían de habilitar un nuevo pozo. Los habitantes del lugar creen que sus bombeadores no funcionan porque “la napa se está secando por la obra del zanjón”.

“Esto viene ya desde el 2021, yo empecé a hacer la denuncia que iban a hacer una arenera y después empezaron con la arenera y empezaron a zanjear todo el campo hasta el río y el asunto es que tiene como cinco metros esta zanja y nos dejan sin agua porque yo tengo la perforación cerca”. Felipe y Emma Astorga, habitantes históricos de Bajo Tala

Hasta el lugar fue un móvil de La Opinión. Allí una familia que habita la zona desde que la poblaban sus ancestros hace casi un siglo recorrió el perímetro del predio que una empresa terraplenó y luego endicó entre zanjas de unos cinco metros de profundidad y casi cuatro metros de ancho.

El peligro para animales y chicos que no cuentan con un vallado o alambrado está a la vista, pero lo que realmente llamó la atención es la magnitud de la intervención de las máquinas por sobre terrenos de humedales, barrancas y bañados que desvían el curso del río.

“Un muchacho tuvo que poner un cercado de media sombra por el asunto de los chicos que no se vayan a caer”, explicaron mientras caminaban a centímetros de la nueva delimitación del terreno. “No tenemos solución, acá el hombre no da la cara, nada, él es el dueño y listo”, respondió Felipe cuando se le preguntó por los dueños.

“Hicieron hasta el río, cerraron todo. Y del campo echan animales y yo no puedo tener animales míos. Ayer hice un puentecito y me lo tiraron con la máquina”, explicó el hombre sobre su relación con quienes indican ser propietarios de esa zona de bañados.

“Hice denuncias yo en el 2021 y ahora hice denuncias hace dos o tres días de vuelta. Y a la Municipalidad fui y me dijeron que iban a poner el agua, que no fuera a poner abogado, que me arreglaban el asunto del agua”, señaló cuando fue consultado sobre si ha observado que alguien haya autorizado el proyecto o presentado un estudio de impacto ambiental como el que se exige a quien intente intervenir sobre la costa del río.