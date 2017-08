Bajada al Puerto: Abogados del hotel pidieron datos a los vecinos

Los vecinos de la Bajada al Puerto que están en conflicto con la empresa que construye el hotel spa sobre la barranca recibieron visitas esta mañana. "Vino una abogada con tres policías y nos pidieron los dato, para constatar quiénes estaban en cada casa", contaron a La Opinión.

"Vino, me pidió el documento mío y de toda mi familia, me dijo que si no se lo daba me lo iba a sacar por la fuerza. Vino con tres policías, es la segunda vez que vienen. Sólo pidieron los datos, no dijeron nada más", relató Ayelén, una de las vecinas.

En septiembre del año pasado, los históricos habitantes del pie de la barranca en la que se construye el hotel de la empresa Polo Industrial S. A. habían sido notificados de un "desalojo y demolición" ordenado por el Juez de Faltas local tras una inspección municipal que estableció que estaba "en zona de riesgo".

"Nos llegó un papel del Poder Judicial, del Juzgado Civil y Comercial N° 3, nos pidieron los datos, es la tercera vez que vienen a pedirnos", señaló Víctor, otro de los vecinos visitados este viernes. "Esta vez aparecieron con este papel, el abogado nos había dicho que si no venían con una orden no les diéramos nada", agregó.

El mandamiento judicial indica que debe "individualizarse la totalida de los ocupantes de las vivienda y el carácter en que lo hacen", al tiempo que establece que el oficial de Justicia "deberá solicitar la exhibición de títulos o contratos, en caso de existir ocupantes".

"Hasta ahora no se sabe cómo sigue, ni para qué te piden los datos, porque no te dicen nada, simplemente hay que darles los datos cada vez que a ellos se les antoja", se quejarn los vecinos, que desde el año pasado hasta ahora no tuvieron más novedades respecto del estado del conflicto que se dirme en la justicia.

El año pasado, decididos a resistir, los vecinos reclamaron y lograron apelar la decisión local de desalojo, que pasó a tramitar en el Juzgado Correcional de San Nicolás. En ese momento se reunieron con funcionarios del Gobierno, puesto que el Estado local tiene, desde la era Barbieri, el compromiso de entregar "libre de ocupación" la zona a la empresa que construye el hotel.