La repavimentación de ruta 1001 que financió el Gobierno en San Pedro tuvo su primera etapa en Lucio Mansilla, entre el Corralón municipal y 11 de Septiembre, y antes de ir hacia Río Tala cumple con la segunda etapa, en Crucero General Belgrano.

La obra, que es de “bacheo profundo”, comenzó la semana previa al balotaje y duranta la siguiente no hubo movimiento, lo que llamó la atención de quienes circulan a diario por esa ruta, entre la rotonda de la virgen y la Gaucho Rivero, en avenida 3 de Febrero.

La empresa cumplió con la primera parte del trabajo y ante su ausencia muchos creyeron que eso era todo y expresaron sus quejas, puesto que lo que se ve no tiene mucho de “mejora”. Es que todavía resta una etapa.

Así está Crucero General Belgrano. Foto: La Opinión.

Así lo confirmó el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, quien informó que desde la empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa), que tiene a su cargo la obra, le explicaron cómo seguirán los trabajos.

“Están a la espera de la provisión de pavimento, no se lo estaban entregando, eso nos dijo la empresa”, indicó el funcionario, por lo que hasta tanto eso no ocurra, no retomarán las tareas.

“Eso es una capa que se le pone al sustrato para que hasta que se frese de nuevo y se ponga el pavimento y quede todo bien listo no penetre la humedad en caso de lluvia”, señaló Silva sobre lo que se ve en la actualidad en el camino.