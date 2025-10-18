Baby Urban organiza una choripaneada para competir en el TIR
Una mamá del grupo escribió: “Somos papás de los chicos de Baby Urban que están haciendo una choripaneada para costear los gastos para que puedan ir al Tir, Torneo internacional de reggaeton. Hoy vamos a estar tanto al mediodía y a la noche por si quieren ayudarnos. Cel de contacto 3329577715”.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión