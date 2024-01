“Buscamos a León. Desde el 30 de diciembre no lo vemos, no hay rastros de él, no llevaba ni collar ni placa ya que lo bañé y no le volví a poner el collar. Está recién castrado, cachorro de 8 meses”, dice el mensaje de esta persona.

León está extraviado en la zona de Río Tala

“Por favor él es muy importante para nosotros, es nuestro bebé tiene problemas en una de sus patas delanteras”, y agrega que es en la zona Rio Tala.

Desapareció el 30 de diciembre y no saben si lo llevaron o se asustó por la pirotecnia.

“Por favor difundir, si lo ves retener y avisar o si lo levantaste pensando que no tenía familia, sí, la tiene y lo estamos buscando. Por favor comunicarse al 3329-306057 o al 3329-200164. No sabemos si tiene miedo a la pirotecnia ya que es su primer año y no pudimos pasarla junto a él POR FAVOS AVISAR SI LO VES”.