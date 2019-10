Axel Kicillof encabezó el acto de cierre de campaña de Ester Noat y pidió "votar boleta completa"

Este lunes, el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, estuvo en San Pedro, como lo hizo antes de las Paso, para respaldar la candidatura local camino a las elecciones generaes del domingo. Para Ester Noat, fue su acto oficial de cierre de campaña.

Kicillof pasó antes por San Nicolás y de aquí se iba a Campana. En los tres casos se trata de distritos en los que gobiernan intendentes que buscan su reelección por Juntos por el Cambio y que tuvieron buena performance en las PASO.

El candidato llegó en el Renault Clio con el que recorre la provincia desde el comienzo de la campaña y brindó una conferencia de prensa a los medios presentes antes de encabezar el acto en el complejo Mansa Lyfe, en un escenario dispuesto de espaldas al río.

Habló de Economía, de las paritarias docentes, de la tendencia del oficialismo a modificar su lógica de campaña al adoptar movilizaciones y de hacer anuncios relacionados con políticas que pueden ubicarse entre las que llevó adelante el kirchnerismo durante sus años de gestión.

Ante la consulta de La Opinión sobre los candidatos de los municipios que trabajan para el corte de boleta, Kicillof respondió: "Macri y Vidal no están en lo carteles, los han sacado, los han borrado", y hasta contó que "en algunas localidades, los candidatos del oficialismo han adoptado nuestros colores. Lo voy a calificar: es una estafa"

"Entiendo que no estén de acuerdo con Macri y Vidal, que no los quieran más, pero deberían hacer una conferencia de prensa y explicarlo. Aun si decidieran romper públicamente, deberían explicar por qué durante cuatro años han acompañado, han sido cómplices de sus políticas, no han levantado la voz, no defendieron a sus vecinos y vecinas", disparó.

"Macri y Vidal han hecho mucho daño", sostuvo Kicillof y apuntó contra los intendentes oficialistas: "Los responsabilizo de las políticas y los resultados obtenidos por Macri y Vidal, que han guardado silencio de la misma manera que hoy silenciosamente buscan conseguir el voto de la oposición. Nosotros necesitamos que en cada distrito los intendentes sean de nuestro espacio político, que tengan un interés en las políticas que vamos a implementar para revertir estas situaciones".

"El intendente tendrá que ser una especie de bombero, aun con pocos recursos. Hay un incendio y va a haber que apagarlo, por eso necesitamos intendentes que estén de acuerdo con esto, y no lo digo por perseguir a nadie, el problema es que el día 1, en caso de que ganemos, nos tenemos que poner a trabajar en todos los municipios con las mismas políticas, por eso necesitamos que Ester sea intendenta de San Pedro", aseguró.

Tras la conferencia de prensa, Kicillof se sacó algunas fotos con quienes pudieron acceder al restaurante donde atendió a los medios, recibió ensaimadas y naranjas, un cuchillo que le obsequió un vecino vestido de gaucho y un frasco con miel sampedrina.

También se sacó una foto y le grabó un video para la hija del puestero de la ruta que le vendió las mandarinas que compró en su primera visita de campaña a San Pedro, cuyo posteo en redes sociales le valió una polémica que respondió en la conferencia de prensa: "Felicito a San Pedro por la calidad de su fruta, y no se dejen amedrentar por aquellos que por atacarme a mí atacan una forma de vida de acá de la ciudad, del municipio".

Además, grabó un spot con Ester Noat y otro con el intendente y candidato a la reeleción de Ramallo, Mauro Poletti, que estuvo presente en la jornada compartida en Mansa Lyfe y que llegó acompañado por el sampedrino Mariano Veiga, funcionario de su gabinete.

Luego Kicillof fue el único orador del acto previsto a orillas del río, donde habló ante dirigentes y militantes, entre ellos un nutrido grupo de afiliados a la Uocra, que le aportaron color con sus clásicas banderas fluorescentes y otras argentinas.

Durante su discurso tuvo cuestionamientos al gobierno, a los medios de comunicación que "protegieron" al oficialismo y destacó la tarea política que permitió que el Frente de Todos reúna a diversos sectores de la oposición que hasta tuvieron conflictos entre sí.

Por último, pidió votar "la boleta completa": "Acompañen a Alberto y Cristina, a mí y a Verónica, y acá en San Pedro a Ester Noat". Puso como ejemplo al intendente de La Plata, que es, según dijo, "una especie de ser que ha surgido del vacío y ahora se acordó que lo que tiene que hacer es cuidar a su Municipio; acá también lo están intentando, como en toda la provincia".

"Se borraron para defender a Macri y para defender a Vidal. Si les molestaban sus políticas, en vez de sacarlos hoy de los carteles lo que tenían que haber hecho era defender a los vecinos y vecinas de San Pedro, denunciar las políticas de Mari y Vidal, y además usar los instrumentos que no usarn para cuidar el bosillo, los puestos de trabajo", dijo.