Aviones y helicópteros sobre San Pedro: “Nadie que esté cometiendo un ilícito va a pasar por una ciudad”

El viernes en El reporte de la tarde, el programa diario de Martín Pérez en Sin Galera, el presidente del Aeroclub, Eduardo Génova, se refirió a la intriga de los aviones y helicópteros que surcan el cielo sampedrino, a veces a baja altura, que llama la atención de los vecinos.

“Es muy sencillo, los empresarios cuentan en su mayoría con aviones y es la manera de movilizarse. Estamos cerca de San Nicolás, donde están las siderurgias, la mayoría de los ejecutivos están en Buenos Aires, y cuando terminan su jornada se vuelven. Lo atribuyo más a un movimiento comercial que de cualquier otra cosa”, señaló.

Génova explicó que es “algo muy común” y dio ejemplos: “Te cuento un caso puntual: de la firma Los Grobbo, que tienen avión hace muchos años, venían a una reunión pero el avión se tuvo que ir a la tarde y los directivos se tuvieron que quedar e irse en auto porque no hay balizamiento en San Pedro. Se pierde mucho tiempo”.

En ese sentido, graficó que un vuelo a Buenos Aires demora entre 20 minutos o media hora, dependiendo la velocidad de la aeronave, y que no sólo conviene a los empresarios por una cuestión de tiempo, sino también por seguridad.

Además, consideró que si se tratase de una actividad ilícita, sería “poco probable” que sobrevolaran una ciudad. “Convengamos que si hay alguien que está movilizándose con otro fin que no sea empresarial, no va a estar sobrevolando una ciudad como San Pedro, que estamos en alerta, los escuchamos, los vemos”.

En tanto, también explicó que el aeroclub de San Pedro es un aeródromo no controlado. “No hay torre de control. Pero esto no quiere decir que puede venir cualquiera: cada aeronave se registra, se cumple con todas las disposiciones. Pero el espacio aéreo, no sabemos qué avión está pasando sobre el aeródromo, sí todo lo demás”.