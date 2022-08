Avanza Libertad local y el entorno de Milei aseguran que Ottonello no es referente sino una expresión “inorgánica”

Un documento firmado por Eduardo Vacirca como “apoderado del partido La Libertad Avanza” que designó a Esteban Ottonello como referente en San Pedro para la “representación, utilización, armado del distrito” del frente que lidera Javier Milei generó reacción entre los integrantes de la alianza Avanza Libertad, que tiene a Martín Rivas como cara visible local.

Este martes, en Radio Cuarentena, Rivas dijo que “no los conoce a nadie a esta gente” y que “sucedió lo mismo en otros distritos, como Ramallo, Olivos, Almirante Brown”.

Ottonello fue candidato a diputado provincial en las últimas elecciones por el Partido Renovador Federal, que tenía a su pareja, la sampedrina Vanina Rodríguez, como primera candidata en la segunda sección, y al exreferente de Libres del Sur Mauricio Rodríguez como candidato a concejal.

Desde su entorno señalan que “en septiembre se definirá”, cuando resuelvan “algunas cuestiones internas” para lo que será su participación en las elecciones del año que viene dentro del armado de Milei. Sobre lo que dijo Rivas en el programa, señalaron que preferían “no discutir”.

Rivas informó que el lunes estuvieron con los encargados del armado bonaerense, Carlos Kikuchi y Sebastián Parejas, que trabajan para la organización en el territorio provincial de los distintos lineamientos que apoyan a la expresión liberal que confluye en referentes como Javier Milei y José Luis Espert.

Aseguró que Avanza Libertad, el sector que él representa, es donde “la gente de Javier Milei deposita su confianza, en San Pedro y en la segunda sección electoral”. Sostuvo que el documento firmado por Eduardo Vacirca “no tien validez” ante las autoridades electorales. “Esa mesa no existe”, señaló.

Desde el sector que representa Martín Rivas remitieron este martes un posteo de Instagram de una cuenta denominada “La Libertad Avanza – Oficial” referido como “comunicado oficial” que reza: “Queremos esclarecer que el señor Esteban Ottonello en San Pedro, PBA, NO representa a Javier Milei ni forma parte de ningún tipo de armado del frente La Libertad Avanza, cuyo único coordinador en PBA es el Dr. Sebastián Pareja”. En esa misma cuenta hay un comunicado similar referido a Córdoba.

Desde Avanza Libertad San Pedro remitieron a La Opinión ese comunicado junto a un audio de Pareja, un armador político que acompañó al expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó como parte de Juntos por el Cambio, en el que señala que Ottonello es una expresión “inorgánica” de respaldo a Milei, que no rechazan pero que no forma parte del “armado oficial”.

“No puedo hablar de esta gente ni bien ni mal, porque básicamente no la conozco, por ende no puedo juzgarla. Lo único que puedo decir es que no tienen autoridad, que no están autorizados por la línea de Javier Milei para hacer lo que dicen que están haciendo”, dice Pareja en el audio.

“Tampoco me puedo meter en el criterio individualista de cada uno de los sectores, líneas, partidos, agrupaciones que hay dando vuelta por la provincia de Buenos Aires, porque ello sería un desgaste innecesario. Si cada uno de los sectores que quiere acompañar a Javier Milei, lo va a hacer a su manera, y etcétera, me parece bien”, agrega.

“No podemos involucrarnos, lo único que podemos hacer es advertirle al electorado que eventualmente empiece a captar este grupo de personas, que lo están haciendo de forma inorgánica, no están alineados con el dispositivo que ha puesto Javier Milei a armar la provincia de Buenos Aires”, sigue Pareja en la comunicación que tiene a “Martín”, se sobreentiende Rivas, como destinatario.

“Si esta gente en algún momento tiene ganas de incorporarse al armado político territorial de Javier que lo haga como corresponda y si no, mientras tanto, que hagan lo que quieran, pero marcando claramente la diferencia entre lo que es una línea de acción coordinada, orgánica y demás, con una terminal política clara, con todo lo otro que es voluntarismo de un grupo de gente que indudablemente lo quieren a Javier pero no están haciendo las cosas como se debe”, finaliza el audio.