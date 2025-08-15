El Concejo Deliberante aprobó la iniciativa de la Asociación Sanmartiniana para colocar tierra de Yapeyú en el monumento donde está emplazado el busto de San Martín en plaza Constitución.

Los integrantes de esa organización que trabaja para el sostén de los valores del Padre de la Patria presenciaron la sesión, con la tierra traída desde la ciudad natal del prócer, en la provincia de Corrientes.

El presidente de la Asociación Sanmartiniana, Ezequiel Fuchs, con la tierra de Yapeyú en el Concejo.

La tierra de Yapeyú será colocada este domingo en un acto convocado para tal fin. La dispondrán en el monumento sobre el que está el busto, en un hueco que hicieron especialmente y que tendrá un cristal que permitirá la visibilidad.

También colocarán una placa que indica la procedencia de la tierra y el homenaje a San Martín en el aniversario 175 del paso a la inmortalidad del Libertador de América.

La placa que descubrirán en el acto.

Además, la Asociación Cultural Sanmartiniana celebra los 65 años desde su fundación en San Pedro, por lo que la actividad también tiene ese fin.

La iniciativa procura "reafirmar el vínculo espiritual y cultural que une a nuestra ciudad con la figura del General San Martín".

