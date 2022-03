Autoconvocados por la inseguridad proponen incluir los nombres de los caminos rurales en los GPS

Los vecinos autoconvocados por la inseguridad, que desde principios de año mantienen reuniones de trabajo constantes con el Gobierno por el tema, elevaron, nuevamente, una propuesta para que los callejones rurales que forman parte de los alrededor de 1600 kilómetros de la red vial de los campos en San Pedro estén nomenclados y aparezcan en tecnologías de geolocalizacion como los GPS.

El proyecto, también elevado al Concejo Deliberante como iniciativa ciudadana para la confección de una ordenanza, señala que la mayoría de los caminos rurales son de tierra y que muchos resultan desconocidos para autoridades, lo que dificulta el acceso de Policía, asistencia sanitaria ante una emergencia de salud, Bomberos, etc.

Por eso proponen implemetnar un nomenclador, utilizando loos planos de los campos y caminos disponibles, incorporanto tecnología para aplicar en GPS, de manera tal que se pueda identificar sin mayores dificultades un campo desde donde se requiera asistencia urgente.

“Lo llevamos a ver si no se extravía más, estamos buscando la forma en que no se pierda”, dijo Karina Kissling, una de las impulsoras, en diálogo con Radio Cuarentena, y destacó “la insistencia de Daniel Biscia, que lo había planteado en 2016, 2017”.

“Cuando tuvimos la última reunión en la Patrulla Rural nos dijeron que no estaba. El secretario de Seguridad buscó y tampoco lo encontró”, señaló la viverista, que participa activamente del grupo de autoconvocados por la ola de inseguridad.

La productora rural informó que decidieron presentarlo como proyecto a las autoridades políticas, aunque podrían habérselo dado en un pendriva al secretario de Seguridad, Diego Solana, durante la reunión de la semana pasada en el Comando de Patrulla Rural. “Pero no: hay que hacerse cargo de las cosas, hay gente que cobra por estas cosas”, señaló.

“Hay que agregar todos esos callejones en los GPS, no sólo para la policía, para los bomberos, para los remiseros, para el turismo”, señaló Kissling y precisó que “si en la nueva tecnología la camioneta te dice vas por calle Pellegrini, por qué no puede decir Callejón Debock, El Escorial, Pueblo Chico, todos esos barrios tienen calles con nombres, hay que modernizarnos”.

La viverista reconoció que el personal que se desempeña en la actualidad en l Policía Rural ya conoce los caminos rurales, aunque advirtió que, tal como anunció el comisario Rubén Darío Tenorio semanas atrás en Sin Galera, habrá refuerzos de egresados de la especialidad en la escuela de policías, por lo que deberán tener detallada la zona en la que les tocará intervenir.

“Nos prometieron que van a llegar 12 efectivos más en abril para reforzar, porque esta gente no tuvo ni vacaciones, no había choferes para los móviles. Necesitan refuerzos. Otra cosa que pedimos, el secretario estaba haciendo una nota, es porque no tienen una impresora color en el destacamento, que la Municipalidad se los va a dar, y no tenen visor nocturno”, detalló Kissling.

Nosotros, además de nuestros trabajos particulares, nos tenemos que ocupar de la inseguridad en la zona rural y nos hacemos cargo de los reclamos. Creo que deberíamos reflotar el tema del Foro de Seguridad, porque vemos a un secretario nuevo que tiene muchas ganas de hacer bien las cosas. Nosotros estamos viviendo en nuestras propiedas, nos estamos cuidando, pero creemos que el Foro debería cuidarnos desde las instituciones, está constituido pero están un poquito tranquilos frente a las cosas que están sucediendo.