Aunque rige el congelamiento de tarifas, reportan aumentos en servicios de TV por cable

El sábado pasado, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la firma de un decreto mediante el que el Gobierno nacional declaró servicio esencial para la telefonía celular y fija, los servicios de internet y la TV paga, e incluyó la continuidad del congelamiento de tarifas.

Sin embargo, esta semana sampedrinos comenzaron a recibir facturas de algunos de esos servicios con incrementos en los costos, a pesar de que el decretó entró en vigencia el propio sábado.

"Está aprobado que no van a aumentar los servicios y me vino la factura del cable con $ 206 de aumento. Fui a la oficina y me dijeron que lo pague igual", refirió una vecina y remitió fotos que dan cuenta de que el servicio de TV por cable que tiene contratado sufrió ese incremento.

Otra vecina remitió los importes por servicios de internet y cable, que se modificaron en la última factura, correspondiente al vencimiento de septiembre.

El artículo 4 del decreto presidencial es claro: "Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades".